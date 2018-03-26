Ещё
Перевозивший поддельный алкоголь водитель попытался дать взятку сотрудникам полиции в Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

Перевозивший поддельный алкоголь водитель попытался дать взятку сотрудникам полиции в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Завьялово. Удмуртия. Перевозивший поддельный алкоголь водитель попытался дать взятку сотрудникам полиции в Удмуртии. Правоохранители задержали злоумышленника в Завьяловском районе, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.
«Сотрудники полиции обнаружили в кузове автомобиля 3,5 тыс. бутылок фальсифицированной алкогольной продукции. Мужчина обратился к сотрудникам полиции с предложением скрыть данный факт, за что попытался передать им взятку в размере 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении следователей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Злоумышленнику за попытку подкупить стражей порядка грозит до 200 тыс. рублей штрафа или один год лишения свободы.
ИА «Сусанин»: последние новости
Житель Можги несколько дней обкалывал девочку-подростка наркотиками и насиловал её 21 житель Удмуртии попался на ложное сообщение о блокировке банковской карты Начальник отдела по противодействию коррупции УВД Ижевска попался на взятке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово231
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку154
«Это просто ужас…»300
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово127
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста65
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
04:47
В лифте ТЦ в Кемерово нашли два тела
Пожары Происшествия
01:11
В Кемерово нашли живыми пятерых пропавших
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение