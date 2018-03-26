Перевозивший поддельный алкоголь водитель попытался дать взятку сотрудникам полиции в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия . Перевозивший поддельный алкоголь водитель попытался дать взятку сотрудникам полиции в Удмуртии. Правоохранители задержали злоумышленника в Завьяловском районе, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

«Сотрудники полиции обнаружили в кузове автомобиля 3,5 тыс. бутылок фальсифицированной алкогольной продукции. Мужчина обратился к сотрудникам полиции с предложением скрыть данный факт, за что попытался передать им взятку в размере 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении следователей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Злоумышленнику за попытку подкупить стражей порядка грозит до 200 тыс. рублей штрафа или один год лишения свободы.