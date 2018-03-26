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Женщина, обманувшая 75-летнего пенсионера была осуждена в Карелии
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Женщина, обманувшая 75-летнего пенсионера была осуждена в Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Жительница Пудожского района признана судом виновной в мошенничестве.
Пудожский районный суд признал местную жительницу виновной в мошенничестве, сообщает прокуратура Карелии.
Установлено, что подсудимая оказывала 75-летнему пенсионеру помощь в составлении заявлений в различные государственные органы и в суд, в силу чего у него к ней возникло доверительное отношение. В 2016 году она убедила своего пожилого знакомого одолжить ей крупную сумму под проценты на один месяц, не намереваясь отдавать долг. При этом она заранее спланировала преступление, грамотно создала себе алиби на время снятия потерпевшим денег с банковского счета, а также обеспечила себя документами с его настоящей подписью, чтобы изготовить фальшивые доказательства в свою пользу.
Получив от пенсионера в помещении банка более 88,4 тысячи рублей, злоумышленница передала ему письменную расписку, в которой указала заведомо неверные свои личные данные, чтобы долг было невозможно взыскать в судебном порядке. Саму расписку она затем оспаривала в суде, поскольку в ней указаны чужие паспортные данные, и утверждала, что подготовила эту расписку в качестве образца.
В судебном заседании по уголовному делу подсудимая также отрицала факт получения денег от потерпевшего. По ее версии, он передал указанную сумму другой гражданке, которая в суде дала соответствующие свидетельские показания и представила расписку о получении пенсионером от нее суммы долга с процентами.
На основании представленных государственным обвинителем доказательств данные утверждения были полностью опровергнуты в судебном заседании. Суд счел убедительными доказательства обвинения в том, что подсудимая ловко обманула потерпевшего. Показания свидетеля защиты судом обоснованно отвергнуты как не соответствующие фактическим обстоятельствам,
— говорится в сообщении ведомства.
За содеянное суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
По материалам: ptzgovorit.ru
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