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Осужден адвокат, задержанный ФСБ со взяткой для судей апелляции
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Осужден адвокат, задержанный ФСБ со взяткой для судей апелляции 

Legal.Report 1 час назад
В Саратовской области вынесен приговор адвокату, обещавшему своей клиентке подкупить судей арбитражной апелляции. Адвокат Адвокатской палаты Саратовской области, бывший сотрудник районной прокуратуры Саратова Марат Разгельдеев признан виновным по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РФ.
Как следует из материалов дела, с августа 2017 года адвокат представлял интересы женщины-предпринимателя в арбитражных судах по спору между соучредителями компании. После того как суд первой инстанции принял решение не в пользу его доверительницы, юрист предложил предпринимательнице заплатить судьям, которые будут рассматривать ее апелляционную жалобу в 12-м ААС. За принятие «правильного» акта им причиталось 1,5 млн руб.
Женщина обратилась в правоохранительные органы. 19 октября после получения требуемой суммы Разгельдеев был задержан сотрудниками ФСБ. Как установлено, передавать эти деньги кому-либо в качестве взятки он не намеревался.
В ходе следствия адвокат признал свою вину. Суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима со штрафом в 200 000 руб.
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