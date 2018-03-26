Осужден адвокат, задержанный ФСБ со взяткой для судей апелляции

Саратовской области вынесен приговор адвокату, обещавшему своей клиентке подкупить судей арбитражной апелляции. Адвокат Адвокатской палаты Саратовской области, бывший сотрудник районной прокуратуры Саратова Марат Разгельдеев признан виновным по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РФ.

Как следует из материалов дела, с августа 2017 года адвокат представлял интересы женщины-предпринимателя в арбитражных судах по спору между соучредителями компании. После того как суд первой инстанции принял решение не в пользу его доверительницы, юрист предложил предпринимательнице заплатить судьям, которые будут рассматривать ее апелляционную жалобу в 12-м ААС. За принятие «правильного» акта им причиталось 1,5 млн руб.

Женщина обратилась в правоохранительные органы . 19 октября после получения требуемой суммы Разгельдеев был задержан сотрудниками ФСБ . Как установлено, передавать эти деньги кому-либо в качестве взятки он не намеревался.