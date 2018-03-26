Задержан еще один подозреваемый по делу о пожаре в кемеровском ТЦ

Следователи задержали еще одного подозреваемого по делу о пожаре в кемеровском торговом центре. Им оказался глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко, передает Telegram‐канал Mash.

По предварительным данным, его компания отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре. В понедельник также стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в Главное следственное управление СК России , учитывая тяжесть последствий пожара.

На место ЧП была направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий.

Дело возбудили по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следствие обращается ко всем пострадавшим и очевидцам происшествия, которые обладают информацией о пожаре, с просьбой связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области по телефону

+7 (909) 517-00-98 — СК РФ.

Следователями был уже установлен основной собственник ТЦ. В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются четыре человека. Уже допрошено 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторы и собственники торговых точек.

Крупный пожар в торговом центре произошел в воскресенье, 25 марта. Согласно подтвержденным данным, 53 человека погибли.

Ранее сообщалось, что крыша торгового центра «Зимняя вишня» обрушилась в Кемерове . Экстренные службы продолжают

поисково-спасательные

работы. В сгоревшем здании также обрушился пол на четвертом этаже.