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Задержан еще один подозреваемый по делу о пожаре в кемеровском ТЦ
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Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

Задержан еще один подозреваемый по делу о пожаре в кемеровском ТЦ 

360tv.ru 1 час назад
Следователи задержали еще одного подозреваемого по делу о пожаре в кемеровском торговом центре. Им оказался глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко, передает Telegram‐канал Mash.
По предварительным данным, его компания отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре. В понедельник также стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в Главное следственное управление СК России, учитывая тяжесть последствий пожара.
На место ЧП была направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий.
Дело возбудили по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следствие обращается ко всем пострадавшим и очевидцам происшествия, которые обладают информацией о пожаре, с просьбой связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области по телефону
+7 (909) 517-00-98  — СК РФ.
Следователями был уже установлен основной собственник ТЦ. В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются четыре человека. Уже допрошено 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторы и собственники торговых точек.
Крупный пожар в торговом центре произошел в воскресенье, 25 марта. Согласно подтвержденным данным, 53 человека погибли.
Ранее сообщалось, что крыша торгового центра «Зимняя вишня» обрушилась в Кемерове. Экстренные службы продолжают
поисково-спасательные
работы. В сгоревшем здании также обрушился пол на четвертом этаже.
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