Судимый за убийство матери москвич забил бабушку до смерти

Уголовное дело возбудили против мужчины, подозреваемого в причинении смертельных травм пенсионерке на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«По данным следствия, 23 марта мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на ул. Ереванская, в ходе ссоры подверг избиению свою бабушку, в результате чего женщина 1937 г. рождения скончалась на месте происшествия. По подозрению в совершении указанного преступления задержан внук потерпевшей 1982 г. рождения, который ранее судим за убийство матери», — сказала собеседница агентства.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. По словам Ю. Ивановой, в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут ему меру пресечения. Расследование продолжается.