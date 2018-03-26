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Во Владимирской области суд ограничил свободу лжетеррориста
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Во Владимирской области суд ограничил свободу лжетеррориста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
ВОРОНЕЖ, 26 мар — РИА Новости. Киржачский районный суд во Владимирской области приговорил к ограничению свободы на один год местного жителя, из-за любви к девушке назвавшего себя террористом-смертником и сообщившего о готовящемся взрыве в Москве, сообщает в понедельник областная прокуратура.
В отношении жителя Киржачского района было возбуждено дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предусматривает до трех лет ограничения свободы, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.
"Судом установлено, что 8 августа 2017 года З. из хулиганских побуждений позвонил на номер телефона доверия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве и сообщил о том, что он является террористом-смертником, находящимся в городе Киржаче, и что завтра в Измайлово произойдет взрыв", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, свою вину мужчина признал полностью. По его словам, он таким образом «хотел доказать своей девушке, что она ему небезразлична, и он хочет возобновить с ней отношения».
"Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы. З. запрещено менять постоянное фактическое место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, запрещено выезжать за пределы Киржачского района без уведомления сроком на 1 год", — информирует надзорное ведомство.
Также осужденный обязан дважды в месяц являться на регистрацию. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в прокуратуре.
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