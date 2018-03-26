На Урале жительница «атомграда», задушившая младенца из-за нищеты, получила 3 года ограничения свободы

В наукограде Снежинске Челябинской области суд вынес приговор многодетной матери, которая признана виновной в детоубийстве. Женщина задушила своего пятого ребенка после родов из-за тяжелого материального положения.

Российская Фемида назначила 42-летней обвиняемой наказание в виде трех лет ограничения свободы, сообщает

"Доступ"

Как следует из материалов уголовного дела, утром 14 января 2018 года осужденная, «находясь в туалете комнаты по месту проживания», родила ребенка. Затем она закрыла своей ладонью рот и нос новорожденного малыша, перекрыв доступ кислорода.

Младенец скончался. После этого женщина отнесла его тело в больницу, где сообщила врачам, что сын якобы родился мертвым. Когда после судмедэкспертизы обман раскрылся, женщина рассказала следователям, что убила ребенка из-за тяжелого материального положения.

Многодетной матери инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство новорожденного ребенка матерью сразу после родов"). Ей грозил пятилетний срок лишения свободы.

При вынесении приговора и назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие четырех несовершеннолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также занятость общественно полезным трудом, наличие положительных характеристик с мест работы и жительства.

Также суд пришел к выводу, что обвиняемая в момент совершения преступления находилась «в особом вызванном родами психофизическом состоянии».

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Снежинск проживает около 50 тысяч человек. Градообразующим предприятием этого «атомграда» является Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (ВНИИТФ) имени академика Е. И. Забабахина, который занимается разработкой ядерных боеприпасов.

включило

ядерный наукоград Снежинск в категорию моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией.