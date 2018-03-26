В Прикамье пьяный прохожий угнал автомобиль от торгового центра 

38-летнего жителя Барды признали виновным в угоне автомобиля.
Пьяный мужчина заметил автомобиль возле торгового центра, расположенного на 28 км автодороги Оса-Чернушка. Ключи находились в замке зажигания и двигатель был заведён. Прохожий сел за руль чужого автомобиля и поехал в сторону Перми.
«Потерпевший, обнаружив пропажу автомобиля, сообщил о случившемся в полицию. Стражи порядка незамедлительно приступили к поиску транспортного средства и предполагаемого виновника», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Вскоре угнанный автомобиль остановили сотрудники ДПС полиции. Мужчина не успел далеко уехать.
Суд приговорил угонщика к двум с половиной годам в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.