Ещё
В Прикамье пьяный прохожий угнал автомобиль от торгового центра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

В Прикамье пьяный прохожий угнал автомобиль от торгового центра 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
38-летнего жителя Барды признали виновным в угоне автомобиля.
Пьяный мужчина заметил автомобиль возле торгового центра, расположенного на 28 км автодороги Оса-Чернушка. Ключи находились в замке зажигания и двигатель был заведён. Прохожий сел за руль чужого автомобиля и поехал в сторону Перми.
«Потерпевший, обнаружив пропажу автомобиля, сообщил о случившемся в полицию. Стражи порядка незамедлительно приступили к поиску транспортного средства и предполагаемого виновника», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Вскоре угнанный автомобиль остановили сотрудники ДПС полиции. Мужчина не успел далеко уехать.
Суд приговорил угонщика к двум с половиной годам в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
АиФ Пермь: последние новости
СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении Антона Удальёва В Чернушке вынесли приговор мужчине, который убил коллегу Жительницу Пермского края насмерть загрызла собака
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово231
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку154
«Это просто ужас…»300
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово127
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста65
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
04:47
В лифте ТЦ в Кемерово нашли два тела
Пожары Происшествия
01:11
В Кемерово нашли живыми пятерых пропавших
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение