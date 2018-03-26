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В Москве задержали двух мужчин за хранение оружия и боеприпасов
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Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

В Москве задержали двух мужчин за хранение оружия и боеприпасов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Полицейские в Москве задержали двух мужчин 49 и 50 лет за хранение оружия и боеприпасов, сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
"Сотрудниками управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве совместно с ФСБ России задержаны двое подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов… В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих москвичей в возрасте 49 и 50 лет ", — приводятся его слова на сайте ГУ МВД по городу Москве.
Как отметил Титов, в результате проведения обысков в квартире и на даче у подозреваемых было изъято более двадцати единиц огнестрельного оружия, тротил и более десяти тысяч единиц боеприпасов. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.
Титов сообщил, что по данному факту возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и статьей 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — подписка о невыезде.
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