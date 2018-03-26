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В Орске аварийно-диспетчерская служба по суду выплатит налоги на доходы сотрудников
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В Орске аварийно-диспетчерская служба по суду выплатит налоги на доходы сотрудников 

ProOren 1 час назад
В Орске прокурор обратился в суд с иском к Ленинской аварийно-диспетчерской службе, требуя взыскать с предприятия задолженности по налогам на доходы физических лиц.
Как сообщает областная прокуратура, в 2015 году предприятие удержало около 682 тыс. рублей по налогам, но деньги в бюджет государства переведены не были. Районный суд поддержал позицию прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.
В ходе апелляции инстанции решение суда принали законным и обоснованным, оставив доводы апелляционной жалобы ответчика без удовлетворения.
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