В Орске аварийно-диспетчерская служба по суду выплатит налоги на доходы сотрудников

Орске прокурор обратился в суд с иском к Ленинской аварийно-диспетчерской службе, требуя взыскать с предприятия задолженности по налогам на доходы физических лиц.

Как сообщает областная прокуратура, в 2015 году предприятие удержало около 682 тыс. рублей по налогам, но деньги в бюджет государства переведены не были. Районный суд поддержал позицию прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.

В ходе апелляции инстанции решение суда принали законным и обоснованным, оставив доводы апелляционной жалобы ответчика без удовлетворения.