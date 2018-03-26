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Высшая мера наказания: в Перми прокурор попросил приговорить главу банды риелторов к 25 годам колонии
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Высшая мера наказания: в Перми прокурор попросил приговорить главу банды риелторов к 25 годам колонии 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Заканчивается суд над организатором банды черных риелторов из Березников. Они уже дали признательные показания. По их словам, заказчиком всех убийств была их непосредственная начальница — глава агентства недвижимости. Наталью обвиняют по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой, связанное с лишением гражданина права на жилище», «Убийство двух и более лиц», а также «Организация умышленного уничтожения имущества».
26 марта прокурор попросил суд приговорить экс-директора фирмы недвижимости к высшей мере наказания для женщин — 25 годам колонии общего режима. Кроме того, гособвинитель попросил назначить штраф на сумму 400 тысяч рублей.
Суд над директором агентства недвижимости проходит с участием присяжных заседателей. 5 марта они вынесли свой вердикт.
— Старшина присяжных заседателей озвучил общий вердикт: подсудимая виновна по всем 40 пунктам и не заслуживает снисхождения, — сообщили 59.ru в пермской краевой прокуратуре. — После вердикта присяжных будет оглашен приговор суда.
По версии следователей, на протяжении 2015—2016 годов на территории Березников и Усольского района директор агентства занималась мошенничеством. Вместе с соучастниками она незаконно приобретала права собственности на жилые помещения и похищала деньги от продажи недвижимого имущества граждан. Пятерых человек, которые пострадали от действий агентства, директор приказала своим подчиненным убить. Сейчас от действий риелторов пострадавшими признаны десять человек
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