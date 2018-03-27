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Полицейские в Москве задержали подозреваемого в нападениях на букмекерские конторы
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Полицейские в Москве задержали подозреваемого в нападениях на букмекерские конторы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Столичная полиция задержала мужчину по подозрению в разбойных нападениях на букмекерские конторы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего мужчину по подозрению в двух разбойных нападениях на букмекерские конторы, расположенные в районах Перово и Измайлово.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ («Разбой»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала И. Волк.
Сообщение о разбое поступило в полицию от администратора букмекерской конторы. Он рассказал, что в помещение на Зеленом проспекте вошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы деньги, после чего скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых — 33-летнего жителя Северо-Кавказского региона и установили его возможную причастность к аналогичному нападению на букмекерскую контору на Измайловском шоссе.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также разыскивает соучастников преступлений.
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