Челябинцы, ставшие «грозой дальнобойщиков», отправились в колонию

Команда «ловила» большегрузы с мая по октябрь 2016 года в Сосновском и Еткульском районах.

Так, один из разбойников подошел к водителю фуры, остановившемуся на заправке, и потребовал от него 2 тысячи рублей за беспрепятственный проезд по дорогам Челябинской области . Дальнобойщик подчинился требованию злоумышленника.

Другой преступник похитил 38 тысяч рублей у мужчины из Московской области , проезжавшего мимо поселка Полетаево.

Позже мужчины совместно работали на трассе вблизи Челябинска . Разбойники остановили грузовик из Казахстана и потребовали, чтоб водитель заплатил 3 тысячи рублей за проезд по дорогам Российской Федерации . В противном случае, угрожали они, будут проблемы с автомобилем и грузом.

Дальнобойщик передал злоумышленникам деньги, однако сразу же обратился к экипажу ГИБДД , челябинцы были задержаны.

Одного из преступников приговорили к трем годам колонии общего режима , другого — к 3,5 года колонии строгого режима.

Ранее «ФедералПресс» писал, что троих южноуральцев будут судить за вымогательства, грабежи и разбои в отношении водителей-дальнобойщиков.

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