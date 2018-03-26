Челябинцы, ставшие «грозой дальнобойщиков», отправились в колонию 

Команда «ловила» большегрузы с мая по октябрь 2016 года в Сосновском и Еткульском районах.
Так, один из разбойников подошел к водителю фуры, остановившемуся на заправке, и потребовал от него 2 тысячи рублей за беспрепятственный проезд по дорогам Челябинской области. Дальнобойщик подчинился требованию злоумышленника.
Другой преступник похитил 38 тысяч рублей у мужчины из Московской области, проезжавшего мимо поселка Полетаево.
Позже мужчины совместно работали на трассе вблизи Челябинска. Разбойники остановили грузовик из Казахстана и потребовали, чтоб водитель заплатил 3 тысячи рублей за проезд по дорогам Российской Федерации. В противном случае, угрожали они, будут проблемы с автомобилем и грузом.
Дальнобойщик передал злоумышленникам деньги, однако сразу же обратился к экипажу ГИБДД, челябинцы были задержаны.
Одного из преступников приговорили к трем годам колонии общего режима, другого — к 3,5 года колонии строгого режима.
Ранее «ФедералПресс» писал, что троих южноуральцев будут судить за вымогательства, грабежи и разбои в отношении водителей-дальнобойщиков.
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