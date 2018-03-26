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Бизнесмен из Оренбуржья незаконно добился субсидий на 900 тыс. рублей
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Бизнесмен из Оренбуржья незаконно добился субсидий на 900 тыс. рублей 

ProOren 55 минут назад
Фото: ProOren
В ходе судебных заседаний установлено, что руководитель организации представил в управление сельского хозяйства администрации Ташлинского района недостоверные сведения о том, что его компания занималась выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.
В 2015 году организация получила более 500 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного засухой. Еще 400 тыс. — на возмещение затрат по раскорчевке старых садов и рекультивацию почвы.
Во время предварительного следствия директор частично погасил ущерб, возвратив государству 600 тыс. рублей. Суд, в результате, приговорил мошенника к штрафу в 120 тыс. рублей.
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