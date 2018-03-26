Бизнесмен из Оренбуржья незаконно добился субсидий на 900 тыс. рублей

В ходе судебных заседаний установлено, что руководитель организации представил в управление сельского хозяйства администрации Ташлинского района недостоверные сведения о том, что его компания занималась выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

В 2015 году организация получила более 500 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного засухой. Еще 400 тыс. — на возмещение затрат по раскорчевке старых садов и рекультивацию почвы.

Во время предварительного следствия директор частично погасил ущерб, возвратив государству 600 тыс. рублей. Суд, в результате, приговорил мошенника к штрафу в 120 тыс. рублей.