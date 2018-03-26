У жителя Багратионовского района полицейские изъяли усамодельный обрез винтовки 

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Багратионовский» в ходе оперативных мероприятий установили, что в одном из частных домов в поселке Владимирово местный житель незаконно хранит оружие. На место выехала оперативно-следственная группа.
При осмотре хозяйственной постройки по месту жительства 32-летнего подозреваемого полицейские обнаружили предмет, похожий на обрез кустарного производства.
Находку полицейские направили на исследование, в ходе которого было установлено, что это самодельное ружье, изготовленное из винтовки времен Великой Отечественной войны.
Экспертиза подтвердила, что данное оружие пригодно для производства выстрела. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление оружия». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.