У жителя Багратионовского района полицейские изъяли усамодельный обрез винтовки

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Багратионовский» в ходе оперативных мероприятий установили, что в одном из частных домов в поселке Владимирово местный житель незаконно хранит оружие. На место выехала оперативно-следственная группа.

При осмотре хозяйственной постройки по месту жительства 32-летнего подозреваемого полицейские обнаружили предмет, похожий на обрез кустарного производства.

Находку полицейские направили на исследование, в ходе которого было установлено, что это самодельное ружье, изготовленное из винтовки времен Великой Отечественной войны.