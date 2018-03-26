Более 10 тыс. патронов, 20 единиц огнестрельного оружия и тротил изъяли полиция и ФСБ у двух москвичей

По словам спикера, подозреваемыми оказались двое жителей столицы 49 и 50 лет. «В результате проведения обысков в квартире и на даче у подозреваемых было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, тротил и более 10 тыс. единиц боеприпасов. Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам», — сказал представитель столичного главка.

Сотрудники ОВД «Ховрино» возбудили против подозреваемых уголовное дело о незаконных хранении и обороте оружия. Одного фигуранта заключили под стражу, другой находится под подпиской о невыезде.