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Более 10 тыс. патронов, 20 единиц огнестрельного оружия и тротил изъяли полиция и ФСБ у двух москвичей
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Более 10 тыс. патронов, 20 единиц огнестрельного оружия и тротил изъяли полиция и ФСБ у двух москвичей 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столице сотрудники полиции и ФСБ задержали двоих подозреваемых в хранении арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатки, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов.
По словам спикера, подозреваемыми оказались двое жителей столицы 49 и 50 лет. «В результате проведения обысков в квартире и на даче у подозреваемых было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, тротил и более 10 тыс. единиц боеприпасов. Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам», — сказал представитель столичного главка.
Сотрудники ОВД «Ховрино» возбудили против подозреваемых уголовное дело о незаконных хранении и обороте оружия. Одного фигуранта заключили под стражу, другой находится под подпиской о невыезде.
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