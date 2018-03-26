Плесецкий предприниматель сядет на два года за незаконную рубку леса

Суд вынес приговор Александру Гребневу, директору ООО «Каскад». Он признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

С декабря 2014 по февраль 2015 он послал своих рабочих в 88 квартал Пуксоозерского лесничества вырубить лес, не имея на это договора с арендатором этого участка леса «Единым лесопожарным центром». Ущерб от его действий составил более 6,6 миллиона рублей.