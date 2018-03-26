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Плесецкий предприниматель сядет на два года за незаконную рубку леса
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Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

Плесецкий предприниматель сядет на два года за незаконную рубку леса 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Суд вынес приговор Александру Гребневу, директору ООО «Каскад». Он признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
С декабря 2014 по февраль 2015 он послал своих рабочих в 88 квартал Пуксоозерского лесничества вырубить лес, не имея на это договора с арендатором этого участка леса «Единым лесопожарным центром». Ущерб от его действий составил более 6,6 миллиона рублей.
Кроме двух лет тюрьмы, прокурор через суд добивается взыскания ущерба, нанесенного Гребневым, сообщает прокуратура Архангельской области.
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