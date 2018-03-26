Три года за избиение младенца получила молодая иркутская мать

20-летняя иркутянка осуждена Ленинским районным судом за преступление против собственного ребенка. Об этом сообщает прокуратура Ленинского округа города Иркутска.

В ходе судебного разбирательства установлено, что молодая мать избила двухмесячного сына. При этом травимы суд счел тяжкими, а вред здоровью опасным для жизни ребенка. Подсудимая полностью признала свою вину.

Ближайшие три года женщина проведет в колонии общего режима . Скорее всего, с пострадавшим ребенком ее разлучат навсегда — суд рассматривает гражданское дело о лишении ее родительских прав.

Приговор вынесен по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).