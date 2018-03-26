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Три года за избиение младенца получила молодая иркутская мать
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Три года за избиение младенца получила молодая иркутская мать 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
20-летняя иркутянка осуждена Ленинским районным судом за преступление против собственного ребенка. Об этом сообщает прокуратура Ленинского округа города Иркутска.
В ходе судебного разбирательства установлено, что молодая мать избила двухмесячного сына. При этом травимы суд счел тяжкими, а вред здоровью опасным для жизни ребенка. Подсудимая полностью признала свою вину.
Ближайшие три года женщина проведет в колонии общего режима. Скорее всего, с пострадавшим ребенком ее разлучат навсегда — суд рассматривает гражданское дело о лишении ее родительских прав.
Приговор вынесен по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
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