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Сотрудник петербургского метро подозревается в наркоторговле
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Сотрудник петербургского метро подозревается в наркоторговле 

Newsru.com 19 минут назад
Фото: Newsru.com
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался работник метрополитена.
Предполагаемый наркоторговец был пойман около 9:20 23 марта в поселке Мурино во Всеволожском районе, сообщает
официальный сайт
полицейского главка.
"В ходе обыска по месту проживания указанного гражданина, в квартире на проспекте Просвещения, были обнаружены и изъяты психотропное вещество амфетамин общей массой 43,9 грамма и 89 таблеток, являющихся смесью, содержащей наркотическое средство, массой 33,5 грамма", — говорится в пресс-релизе.
В полиции отметили, что фигурантом уголовного дела стал 28-летний рабочий метрополитена. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России ("Покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ").
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
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