Сотрудник петербургского метро подозревается в наркоторговле

Предполагаемый наркоторговец был пойман около 9:20 23 марта в поселке Мурино во Всеволожском районе, сообщает

официальный сайт

полицейского главка.

"В ходе обыска по месту проживания указанного гражданина, в квартире на проспекте Просвещения, были обнаружены и изъяты психотропное вещество амфетамин общей массой 43,9 грамма и 89 таблеток, являющихся смесью, содержащей наркотическое средство, массой 33,5 грамма", — говорится в пресс-релизе.

В полиции отметили, что фигурантом уголовного дела стал 28-летний рабочий метрополитена. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России ("Покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ").

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.