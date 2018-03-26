Безработный ранил ножом мужчину в районе Бирюлево Восточное

Сигнал о ранении поступил в службу «02» в субботу, 24 марта.

Полиция Москвы задержала безработного мужчину, который подозревается в нападении с ножом на мужину в районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Сигнал о ножевом ранении поступил в службу «02» в субботу, 24 марта. Инцидент произошел по адресу: улица Касимовская, дом № 17. По данному адресу выехал наряд полиции, который обнаружил на месте мужчину 1992 года рождения с проникающим ранением груди. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение.

Кроме того, по данному адресу был задержан безработный гражданин 1989 года рождения, которого «впоследствии изобличили в содеянном».

В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данному факту ведется следствие, сообщает агентство городских новостей «Москва»

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