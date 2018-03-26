В Приморско-Ахтарском районе местный житель превратил свой дом в наркопритон

Краснодар . 26 марта — Новая Кубань. В отношении 48-летнего ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело.

В полицию муниципалитета обратились соседи подозреваемого. Они рассказали, что в указанном доме часто бывает неспокойно, там собираются подозрительные люди. Вокруг стоит устойчивый запах ацетона.

Как выяснили позже правоохранители, владелец помещения, 48-летний местный житель, превратил свое жилище в наркопритон. В ходе оперативных действий в доме были задержаны мужчины в возрасте 36 и 38 лет, оба находились в состоянии наркотического опьянения (этот факт подтвердила экспертиза — прим. «НК»). В отношении них были возбуждены административные дела.

Владелец же дома стал фигурантом уголовного дела. В комнатах полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для изготовления наркотических средств, посуду и шприцы, а также сверток с растительной массой серо-зеленого цвета. По результатам проведенной экспертизы было установлено, что изъятое является наркотическим средством — марихуаной.

Как признался подозреваемый, «клиенты» платили ему едой и алкоголем.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.