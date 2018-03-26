Ещё
Житель Сочи нанес нацпарку ущерб более чем на 6 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Житель Сочи нанес нацпарку ущерб более чем на 6 млн рублей 

АиФ — Юг 26 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Житель Сочи нанес национальному парку региона ущерб более чем на 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Нарушителя задержали на российско-абхазской границе между приграничными поселками Ахштырь и Ермоловка. Во время проверки транспорта пограничники нашли свыше 2 тысяч веточек краснокнижной иголицы колхидской (Ruscus colchicus) и две уже разделанные туши косули европейской, охотится на которую в это время года запрещено.
При изъятии у браконьера туш животных, редких растений, а также охотничьего оружия с нарезным стволом «Тигр» и боеприпасов к нему присутствовали инспекторы ФГБУ «Сочинский национальный парк» и полицейские.
В отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения находящихся под угрозой исчезновения растений, а также несоблюдения правил охоты.
АиФ — Юг: последние новости
Грабитель устроил в магазине пожар Иномарка врезалась в дорожное ограждение в Краснодаре На Кубани осудят двух мужчин, изнасиловавших и убивших девочку-подростка
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»88
В последний раз27
Для россиян предложили ввести новый вид наказания155
Чиновников наказали за банкет в день траура127
Британию встревожила российская «Мертвая рука»365
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
01:13
Деятельность Горбачева отказались считать антинародной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение