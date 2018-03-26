Житель Сочи нанес нацпарку ущерб более чем на 6 млн рублей

Житель Сочи нанес национальному парку региона ущерб более чем на 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Нарушителя задержали на российско-абхазской границе между приграничными поселками Ахштырь и Ермоловка. Во время проверки транспорта пограничники нашли свыше 2 тысяч веточек краснокнижной иголицы колхидской (Ruscus colchicus) и две уже разделанные туши косули европейской, охотится на которую в это время года запрещено.

При изъятии у браконьера туш животных, редких растений, а также охотничьего оружия с нарезным стволом «Тигр» и боеприпасов к нему присутствовали инспекторы ФГБУ «Сочинский национальный парк» и полицейские.

В отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения находящихся под угрозой исчезновения растений, а также несоблюдения правил охоты.