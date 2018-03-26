Суд оставил в колонии осужденного за нападения на женщин Артура Косицына

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 мар — РИА Новости . Экс-милиционера Артура Косицына , осужденного за нападения на женщин в Москве , решено оставить в колонии, сообщает в понедельник Свердловский областной суд. Бывший сотрудник ДПС Косицын по решению Нагатинского суда Москвы в июле 2011 года получил 14 лет колонии строгого режима по обвинению в нападениях на 27 жительниц столицы. Ему вменяли покушения на изнасилования, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Задержан он был еще в 2009 году. Срок ареста ему зачли при вынесении приговора. В начале 2018 года суд в Нижнем Тагиле удовлетворил его ходатайство и решил заменить ему остававшиеся пять лет и восемь месяцев срока на два года исправительных работ. Прокуратура не согласилась. "Свердловский областной суд оставил в колонии серийного насильника. Постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила о замене московскому бывшему полицейскому Артуру Косицыну неотбытой части наказания более мягким наказанием отменено. В удовлетворении ходатайства осужденного отказано", — уточняет инстанция.