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Суд оставил в колонии осужденного за нападения на женщин Артура Косицына
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Суд оставил в колонии осужденного за нападения на женщин Артура Косицына 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Экс-милиционера Артура Косицына, осужденного за нападения на женщин в Москве, решено оставить в колонии, сообщает в понедельник Свердловский областной суд.
Бывший сотрудник ДПС Косицын по решению Нагатинского суда Москвы в июле 2011 года получил 14 лет колонии строгого режима по обвинению в нападениях на 27 жительниц столицы. Ему вменяли покушения на изнасилования, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Задержан он был еще в 2009 году. Срок ареста ему зачли при вынесении приговора. В начале 2018 года суд в Нижнем Тагиле удовлетворил его ходатайство и решил заменить ему остававшиеся пять лет и восемь месяцев срока на два года исправительных работ. Прокуратура не согласилась.
"Свердловский областной суд оставил в колонии серийного насильника. Постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила о замене московскому бывшему полицейскому Артуру Косицыну неотбытой части наказания более мягким наказанием отменено. В удовлетворении ходатайства осужденного отказано", — уточняет инстанция.
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