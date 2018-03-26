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Курганцу, инсценировавшему ДТП, предъявлено обвинение в мошенничестве
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Курганцу, инсценировавшему ДТП, предъявлено обвинение в мошенничестве 

45.ru 52 минуты назад
Фото: 45.ru
Житель Кургана обвиняется в мошенничестве в сфере автострахования. Мужчина требовал от страховой организации возместить ему ущерб на 400 тысяч рублей за ДТП, при этом часть повреждений машина получила в инсценированной аварии, еще часть — были старыми.
— В апреле прошлого года 35-летний курганец, заранее договорившись со своим знакомым, инсценировал дорожно-транспортное происшествие. Желая получить страховую выплату, мужчина указал не только повреждения, которые получил его автомобиль «Тойота» в указанном ДТП, но и полученные ранее повреждения, — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Однако экспертиза показала, что механические повреждения «Тойоты» не соответствуют последнему ДТП. Если суд признает вину курганца, тот может получить максимум до четырех месяцев лишения свободы.
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