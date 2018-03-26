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На севере Иркутской области установлено два факта подкупа должностных лиц
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На севере Иркутской области установлено два факта подкупа должностных лиц 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Сотрудникам ГИБДД межмуниципального
отдела МВД России «Усть-Кутский» при выявлении фактов нарушения правил
дорожного движения были предложены денежные средства за не составление
протоколов об административном нарушении. Следственным отделом по городу
Усть-Кут СУ СК России по Иркутской области возбуждены два уголовных
дела по фактам дачи взяток сотрудникам полиции по признакам
преступлений, предусмотренных статьей 291.2 (мелкое взяточничество).
Накануне 37-летний житель Республики
Якутия управлял автомобилем в нетрезвом виде и предложил сотруднику
ГИБДД межмуницапального отдела МВД России «Усть-Кутский» взятку за не  составление административного протокола по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ  (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения).
Второй нарушитель 48-летний местный житель пытался избежать наказания за несоблюдение требований правил разметки проезжей части.
Во всех случаях сотрудники полиции отказались от денег, а нарушителям грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Во всех случаях сотрудники полиции
отказались от денег. Правоохранительные органы напоминают гражданам, что  дача взятки должностному лицу в соответствии со ст. 291 УК РФ является
уголовно-наказуемым деянием. Санкция данной статьи предусматривает
наказание штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо
исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до  трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере
от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.
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