У двух москвичей на даче изъято более 10 тыс. боеприпасов

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух москвичей в возрасте 49 и 50 лет. В результате проведения обысков в квартире и на даче у подозреваемых было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, тротил и более 10 тыс. единиц боеприпасов", — сообщил он.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Один из подозреваемых арестован, второй — отпущен под подписку о невыезде.