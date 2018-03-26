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У двух москвичей на даче изъято более 10 тыс. боеприпасов
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У двух москвичей на даче изъято более 10 тыс. боеприпасов 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полиция задержала двух москвичей, подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, у них изъято более 10 тыс. боеприпасов.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух москвичей в возрасте 49 и 50 лет. В результате проведения обысков в квартире и на даче у подозреваемых было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, тротил и более 10 тыс. единиц боеприпасов", — сообщил он.
Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Один из подозреваемых арестован, второй — отпущен под подписку о невыезде.
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