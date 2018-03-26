Ещё
Полицейские опубликовали фоторобот подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины в Тольятти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские опубликовали фоторобот подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины в Тольятти 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Тольятти сотрудники полиции просят местных жителей помочь в поисках подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины. Опросив свидетелей, правоохранителям удалось установить приметы и составить фоторобот предполагаемого преступника.
По версии сотрудников полиции, мужчина может выглядеть так  — В совершении преступления подозревают мужчину. На вид ему 40–42 года, рост 170 сантиметров, глаза и волосы темные, нос широкий, лицо смуглое, телосложение плотное, — сообщили в областном главке.
Он был одет в темные брюки и короткую зимнюю куртку без капюшона темного цвета.
Убийство произошло на бульваре Кулибина, 15А 19 марта. Прохожие нашли тело мужчины. Он скончался от ножевых ранений. Правоохранители установили личность погибшего. Оказалось, что перед смертью он праздновал свой день рождения в расположенном поблизости ресторане.
Тех, кто знает злоумышленника или владеет информацией о совершении преступления, полицейские просят обращаться по телефонам: 8 (8482) 93-45-45, 8 (8482) 93-45-27, 8 (8482) 37-43-41, 8 (927) 022-53-00.
63.ru: последние новости
«От криков матери волосы встают дыбом»: в Тольятти несовершеннолетний выпал из окна Дело с иголочки: в Тольятти работник колонии вымогал деньги у директора швейной фабрики ЧП в самарском метро: мужчина упал на рельсы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди272
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия332
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП184
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово92
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку143
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение