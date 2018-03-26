Полицейские опубликовали фоторобот подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины в Тольятти

Тольятти сотрудники полиции просят местных жителей помочь в поисках подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины. Опросив свидетелей, правоохранителям удалось установить приметы и составить фоторобот предполагаемого преступника.

По версии сотрудников полиции, мужчина может выглядеть так — В совершении преступления подозревают мужчину. На вид ему 40–42 года, рост 170 сантиметров, глаза и волосы темные, нос широкий, лицо смуглое, телосложение плотное, — сообщили в областном главке.

Он был одет в темные брюки и короткую зимнюю куртку без капюшона темного цвета.

Убийство произошло на бульваре Кулибина, 15А 19 марта. Прохожие нашли тело мужчины. Он скончался от ножевых ранений. Правоохранители установили личность погибшего. Оказалось, что перед смертью он праздновал свой день рождения в расположенном поблизости ресторане.

Тех, кто знает злоумышленника или владеет информацией о совершении преступления, полицейские просят обращаться по телефонам: 8 (8482) 93-45-45, 8 (8482) 93-45-27, 8 (8482) 37-43-41, 8 (927) 022-53-00.