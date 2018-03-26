Матерый вор-рецедивист задержан в Ростове

Ростовчанка из Кировского района обратилась в отделение полиции с заявлением о краже дорогого мобильного телефона. Женщина лишилась около 40000 рублей. Сотрудники полиции провели розыскные мероприятия и задержали вора. Им оказался 50-летний местный житель, отлично знакомый оперативникам. Еще бы, ведь за аналогичные кражи его судили уже 14 раз.

«Находясь в салоне внутригородского автобуса, он вытащил гаджет популярной марки из кармана куртки женщины, после чего вышел на ближайшей остановке, — рассказывают обстоятельства дела в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

Теперь мужчину снова ожидает суд и тюремное заключение.