Москвич пытался организовать убийство бывшей жены и ее сожителя в Сургуте

По данным СК, 34-летний житель Москвы решил организовать убийство своей бывшей супруги и ее сожителя, проживающих в Сургуте, для чего привлек своего друга. Вооружившись пистолетом и патронами к нему, они обратились к знакомому, не подозревавшему об их истинных планах, которому было предложено «переместить автомобиль» из Москвы в Сургут. В середине марта втроем они прибыли в пункт назначения, где начали следить за женщиной, выяснив ее адрес проживания и круг общения. Через неделю после начала слежки мужчины проникли в квартиру, где находились женщина, ее сожитель и хозяйка жилья.

"Сначала подозреваемые избили женщин, затем стали избивать мужчину, в том числе используя молоток, а затем выстрелили в него из пистолета в область головы. В это время женщины спрыгнули из окна второго этажа и, остановив проезжавший автомобиль, уехали с места преступления, одновременно вызвав полицию. Подумав, что потерпевший от полученного ранения скончался, подозреваемые скрылись с места преступления", — говорится в сообщении СК.

Вскоре усилиями бойцов Росгвардии, сотрудников МВД и Следственного комитета подозреваемые были задержаны в квартире у родственника потерпевшей, к которому они обратились ранее за помощью в организации преступления.

По информации ведомства, мужчина, на которого напали злоумышленники, получил ранение щеки, многочисленные переломы костей лица, он был госпитализирован, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Обе женщины также проходят лечение в больнице.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство более двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — добавили в СК, отметив, что сотрудники ведомства в настоящее время устанавливают все обстоятельства преступления.