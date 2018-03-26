В Нижнем Новгороде бывший следователь подделал доказательства по делу о ДТП

О наказании, назначенном сотруднику полиции, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры

В суде было установлено, что следователь обнаружил в протоколе допроса одного из свидетелей обвинения информацию о нахождении на перекрестке, где произошло ДТП, грузового автомобиля. Требовалась дополнительная проверка.

«Но он, понимая, что возобновление следствия повлечет временные затраты, дело не будет в текущем месяце утверждено прокурором и направлено в суд, изготовил протокол допроса свидетеля, исключив из него сведения об очевидцах и еще одной машине», — рассказали в прокуратуре.

Теперь уже бывшему следователю вынесли приговор: ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Он также лишен права занимать определенные должности на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.