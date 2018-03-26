Жителю Магадана грозит до 5 лет тюрьмы за попытку сбыть золотой песок на 3 млн рублей

Жителю Магадана могут присудить до 5 лет лишения свободы за попытку продать золотой песок на сумму более 3,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Магаданской области , пишет ИА MagadanMedia.

Следствие установило, что обвиняемый незаконно хранил и пытался продать партию промышленного золота. На задержанного завели уголовное дело по статье «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов в любом виде, совершённые в крупном размере» (ч. 1 ст. 191 УК РФ), которая предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч.

После рассмотрения материалов уголовного дела в прокуратуре Магаданской области и утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в Магаданский городской суд.