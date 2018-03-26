Челябинцев, собиравших дань за проезд по уральским трассам, ждёт колония 

В Челябинской области два жителей Челябинска получили реальные сроки заключения за рэкет на дорогах области. Они вымогали у московских и казахстанских дальнобойщиков деньги за беспрепятственный проезд по федеральным трассам. Приговор злоумышленникам вынес Сосновский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.
В суде установили три преступных эпизода, произошедших в 2016 году. В мае на заправке на 1845-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» к дальнобойщику подошёл мужчина и потребовал денег за беспрепятственный проезд по дорогам Южного Урала. Размер «дани» составил две тысячи рублей. В августе того же года на трассе «Западный обход Челябинска», около посёлка Полетаево, один из злоумышленников открыто похитил 38 тысяч рублей, которые принадлежали дальнобойщику из Московской области.
Третий эпизод случился на 38-м километре трассы Челябинск — Троицк. Оба рэкетира подъехали к машине с государственными номерами Республики Казахстан. У водителя они потребовали три тысячи рублей за проезд по российским дорогам. В противном случае они обещали проблемы с машиной и грузом. Иностранцы передали злоумышленникам 13 тысяч казахстанских тенге (около 2300 рублей) и 500 рублей. После ограбления потерпевшие обратились в полицию, которая вскоре задержала преступников.
Против злоумышленников выдвинули обвинение по статье ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору). Суд приговорил одного рэкетира к трём годам и трём месяцам исправительной колонии строгого режима, а второго — к трём годам и шести месяцам колонии общего режима.