В Бугурусланском районе мужчина пострадал при сходе снега с крыши

В селе Михайловка Бугурусланского района днем 20 марта с крыши жилого дома на 52-летнего мужчину упал снег. В результате происшествия он серьезно пострадал.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Сейчас его жизни ничего не угрожает, медики оказали мужчине необходимую помощь. Следственный комитет по Оренбургской области инициировал доследственную проверку, после которой возбуждено уголовное дело.

Следователи сообщают, что в настоящий моменто проводятся допросы должностных лиц и сотрудников обслуживающей организации ООО «Дом-Сервис». Устанавливаются конкретные лица, ответственные за своевременную очистку крыши дома от снега и наледи, а также за установку необходимых ограждений для безопасного прохода людей.

Отметим, за преступление предусмотрено наказание — крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет