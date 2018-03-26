Ещё
В Бугурусланском районе мужчина пострадал при сходе снега с крыши
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бугурусланском районе мужчина пострадал при сходе снега с крыши 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В селе Михайловка Бугурусланского района днем 20 марта с крыши жилого дома на 52-летнего мужчину упал снег. В результате происшествия он серьезно пострадал.
Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Сейчас его жизни ничего не угрожает, медики оказали мужчине необходимую помощь. Следственный комитет по Оренбургской области инициировал доследственную проверку, после которой возбуждено уголовное дело.
Следователи сообщают, что в настоящий моменто проводятся допросы должностных лиц и сотрудников обслуживающей организации ООО «Дом-Сервис». Устанавливаются конкретные лица, ответственные за своевременную очистку крыши дома от снега и наледи, а также за установку необходимых ограждений для безопасного прохода людей.
Отметим, за преступление предусмотрено наказание — крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет
ProOren: последние новости
В Оренбурге работник автосервиса убил клиента за отказ платить Гайчанка плеснула кислотой в продавца и похитила деньги из кассы В Бугуруслане молодая девушка может сесть за вымогательство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку87
«Это просто ужас…»124
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово80
Захарова пообещала Лондону сюрприз604
Польша нашла альтернативу российскому газу286
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
03:10
Шепелев отказался вернуть сына Фриске на родину
Шоу-бизнес
00:56
Успенская оправдалась за свое поведение в самолете
Шоу-бизнес
01:10
Москвичам пообещали неделю морозов
Общество Новости Москвы
09:55
Польша нашла альтернативу российскому газу
Экономика
01:23
Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео
Армия
01:07
Болтон записал обращение к Совфеду
В мире
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение