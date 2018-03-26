Работник Петербургского метрополитена попался на хранении наркотиков

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков в поселке Мурино задержан 28-летний рабочий метрополитена, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили сегодня в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе обыска, проведенного 23 марта по месту его проживания в квартире на проспекте Просвещения, были обнаружены и изъяты психотропное вещество «амфетамин» общей массой 43,9 грамма и 89 таблеток, являющихся смесью, содержащей наркотическое средство.

Возбуждено уголовное дело о покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Подозреваемый находится под арестом.