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Работник Петербургского метрополитена попался на хранении наркотиков
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Работник Петербургского метрополитена попался на хранении наркотиков 

Интересант 2 часа назад
Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков в поселке Мурино задержан 28-летний рабочий метрополитена, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.
Как сообщили сегодня в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе обыска, проведенного 23 марта по месту его проживания в квартире на проспекте Просвещения, были обнаружены и изъяты психотропное вещество «амфетамин» общей массой 43,9 грамма и 89 таблеток, являющихся смесью, содержащей наркотическое средство.
Возбуждено уголовное дело о покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Подозреваемый находится под арестом.
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