В Мурманской области мужчина до смерти избил пятилетнего мальчика

"Следственными органами СК РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Республики Карелия , временно проживающего в городе Апатиты, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью)… Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 ноября 2017 года обвиняемый, находясь по месту временного проживания — в одной из квартир многоэтажного жилого дома в городе Апатиты, избил пятилетнего сына своей супруги за разбросанные по комнате игрушки. Мужчина нанес ему не менее 11 ударов руками по голове и телу. В результате ребенок получил не совместимую с жизнью закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, ссадины, гематомы и переломы рёбер. Ребенок от полученных травм скончался в больнице 5 ноября.

Сообщается, что обвиняемый совершённое деяние признал. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавляется, что в ходе расследования дела допрошено более 30 свидетелей. Ситуационная экспертиза полностью подтвердила версию следователя о количестве нанесенных ударов ребенку обвиняемым, который вначале утверждал, что их было не более трех. Заключение комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы показало, что злоумышленник находился в состоянии вменяемости и осознавал совершаемые им действия. Следователем внесено представление в отдел по делам несовершеннолетних для устранения причин и условий совершенного преступления.