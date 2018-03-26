В Чернушинском районе разнорабочий убил коллегу доской 

Доказательства, собранные следователем Чернушинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, установлены судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю Красноуфимского района Свердловской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)
Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года на территории предприятия, расположенного в городе Чернушка, в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков на бытовой почве, один разнорабочий избил другого деревянной доской. От полученных травм потерпевший скончался. После совершения преступления обвиняемый уничтожил его орудие и скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции на территории соседнего района. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбывание в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.