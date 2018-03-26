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Безработный в Восточном Бирюлево ранил ножом в грудь мужчину
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Безработный в Восточном Бирюлево ранил ножом в грудь мужчину 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Фото: ТВ Центр
Столичная полиция задержала подозреваемого в причинении ножевого ранения мужчине в районе Бирюлево Восточное, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, вечером 24 марта в службу «02» поступила информация о ножевом ранении на ул. Касимовская, д. 17. По указанному адресу был обнаружен мужчина 1992 г. рождения с проникающим ранением груди. Потерпевшего доставили в больницу.
«Также по указанному адресу задержали безработного гражданина 1989 г. рождения, которого впоследствии изобличили в содеянном», — пояснили в пресс-службе.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.
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