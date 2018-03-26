1500 литров алкоголя нашли полицейские в фуре, ехавшей по трассе Курган — Звериноголовское

— Мужчина незаконно перевозил немаркированную алкогольную продукцию. В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли более двух тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований общим объемом почти 1500 литров, — рассказали в ведомстве.

Теперь водителю грозит наказание за незаконную перевозку алкоголя.

Большегруз остановили на трассе, а весь алкоголь изъяли