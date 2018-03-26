В Зауралье полицейские из незаконного оборота изъяли около 1500 литров алкогольной продукции, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Фуру с грузом остановили участковый и сотрудники ДПС на 130 километре автодороги Курган — Звериноголовское. За рулем большегруза был житель Республики Казахстан.
— Мужчина незаконно перевозил немаркированную алкогольную продукцию. В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли более двух тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований общим объемом почти 1500 литров, — рассказали в ведомстве.
Теперь водителю грозит наказание за незаконную перевозку алкоголя.
Большегруз остановили на трассе, а весь алкоголь изъяли