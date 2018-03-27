Приговор погибшему: в Кувандыке в суд передано дела о смертельном ДТП

В Кувандыкском районе в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении орчанина за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи предполагают, что в декабре 2017 года фигурант дела, водитель RENAULT LOGAN, выехал на «встречку» и врезался в грузовик, который перевозил дизельное топливо. Иномарка после столкновения вылетела в кювет и загорелась, погибли водитель и трое пассажиров.

Родственники погибшего водителя настояли на продолжении расследования уголовного дела, возразив против его прекращения в связи со смертью подозреваемого, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.