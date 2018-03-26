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Дело по ДТП с четырьмя погибшими в Кувандыке направили в суд
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Дело по ДТП с четырьмя погибшими в Кувандыке направили в суд 

ProOren 40 минут назад
Накануне стали известны подробности аварии в Кувандыкском городском округе, повлекшей смерть четырех человек.
По версии следствия, в декабре 2017 года водитель, находясь за рулем Renault Logan, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, перевозившим дизельное топливо. В результате происшествия легковушка съехал в кювет и загорелась. Водитель и трое пассажиров «Рено» погибли.
Как сообщили в Прокуратуре Оренбургской области, погибшего водителя возражали против прекращения уголовного дела в связи с его смертью. В итоге дело направлено в суд. Речь может идти о невиновности погибшего.
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