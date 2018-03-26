Красноярца будут судить за кражи из незапертых квартир

Перед судом предстанет житель Красноярска , который совершил серию краж из незапертых квартир, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

24-летний молодой человек, который уже имел проблемы с законом, обвиняется в нескольких квартирных кражах в Советском районе краевого центра.

Мужчина ходил по подъезду и проверял, закрыты ли входные двери. Когда он находил незапертую дверь, то похищал из прихожей ценные вещи. Примечательно, что поймали вора жители подъезда, где он промышлял. По непроверенным данным, ключевую роль в поимке сыграл бывший сотрудник полиции.

Выяснилось, что злоумышленник совершил четыре подобных кражи. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.