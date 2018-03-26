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Костромской наркодилер оказался студентом медицинского вуза
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Костромской наркодилер оказался студентом медицинского вуза 

Kostroma.Today 58 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские полицейские задержали подозреваемых в распространении наркотиков, узнал KOSTROMA.TODAY. Ими оказались два 21-летних друга.
По информации пресс-службы регионального УМВД, задержание происходило в рамках операции «Сообщи, где торгуют смертью».
Молодые люди, один из которых студент медицинского вуза, рассказали, что сами употребляют наркотики. Как-то раз им пришла идея заработать на своей пагубной привычке.
Друзья закупали оптовые партии зелья в интернете, часть наркотика оставляли себе, остальное — фасовали и продавали среди знакомых.
Против молодых людей возбудили уголовное дело. Проводится расследование.
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