Костромской наркодилер оказался студентом медицинского вуза

Костромские полицейские задержали подозреваемых в распространении наркотиков, узнал KOSTROMA.TODAY. Ими оказались два 21-летних друга.

По информации пресс-службы регионального УМВД, задержание происходило в рамках операции «Сообщи, где торгуют смертью».

Молодые люди, один из которых студент медицинского вуза, рассказали, что сами употребляют наркотики. Как-то раз им пришла идея заработать на своей пагубной привычке.

Друзья закупали оптовые партии зелья в интернете, часть наркотика оставляли себе, остальное — фасовали и продавали среди знакомых.

Против молодых людей возбудили уголовное дело. Проводится расследование.