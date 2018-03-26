Дело о мошенничестве экс-чиновников мэрии Новосибирска передано в суд

НОВОСИБИРСК , 26 марта. / ТАСС /. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светланы Стыниной и ее бывшего заместителя Андрея Гудченко , обвиняемых в мошенничестве при продаже 52 муниципальных квартир. Материалы направлены в Центральный районный суд Новосибирска, сообщает в понедельник прокуратура Новосибирской области.

Гудченко ранее уже был осужден за аналогичное преступление, но по другим эпизодам мошенничества.

"Заместитель прокурора Новосибирской области [в понедельник] утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя различных подразделений мэрии Новосибирска по жилищным вопросам и ее заместителя. Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска", — говорится в сообщении прокуратуры

Как уточнила пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области, вместе со Стыниной и Гудченко по делу проходит индивидуальная предпринимательница Елена Камерзанова.

Установлено, что в 2006-2014 годах Стынина, Гудченко и Камерзанова продавили по заниженной стоимости квартиры, собственником и инвестором строительства которых являлся муниципалитет. Размер причиненного муниципальному образованию ущерба составил около 41,5 млн рублей. В ходе расследования дела был наложен арест на недвижимость обвиняемых на сумму 265 млн рублей, €6,4 тыс. и $3,6 тыс.

Дело о муниципальных квартирах

Весной 2015 года СК сообщил, что в Новосибирске выявлены 1,5 тыс. случаев мошенничества при продаже муниципального жилья. Это сообщение вызвало широкий общественный резонанс. Однако позже выяснилось, что это общее количество проданных мэрией квартир и не все случаи связаны с хищением. Следователи проверили 1,5 тыс. продаж, выявив несколько десятков преступлений.

Несколько дел было выделено в отдельное производство. Так, риелтор Вера Глотова, которая вместе с чиновниками мэрии участвовала в хищении муниципальных квартир, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Она приговорена к условному сроку и штрафу в 700 тыс. рублей., а также добровольно возместила ущерб в сумме 7,4 млн рублей.