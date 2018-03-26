Ещё
Бывшую чиновницу мэрии отдали под суд за аферу с муниципальными квартирами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку

Бывшую чиновницу мэрии отдали под суд за аферу с муниципальными квартирами 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские следователи закончили расследовать ещё одно уголовное дело о масштабных махинациях с муниципальными квартирами: под суд пойдёт экс-начальник жилищного управления мэрии Светлана Стынина.
Вместе со Стыниной по уголовному делу проходят её бывший заместитель Андрей Гудченко и индивидуальная предпринимательница Елена Камерзанова. По версии следствия, с 2006-го по 2014 годы они похитили деньги от продажи 52 муниципальных квартир.
Теперь им грозит наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Новость дополняется.
ngs.ru: последние новости
Молодой мужчина украл коробки с грецкими орехами и сбыл их на рынок Новосибирцев стали реже убивать и чаще насиловать Покусавший полицейского новосибирец получил условный срок
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео220
Захарова пообещала Лондону сюрприз559
Польша нашла альтернативу российскому газу227
МВД и СБ Украины перешли на сторону России757
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово43
Видео
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:00
Родственница Тулеева погибла в ТЦ в Кемерово
Пожары ДТП
04:56
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерово
Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение