Бывшую чиновницу мэрии отдали под суд за аферу с муниципальными квартирами 

Новосибирские следователи закончили расследовать ещё одно уголовное дело о масштабных махинациях с муниципальными квартирами: под суд пойдёт экс-начальник жилищного управления мэрии Светлана Стынина.
Вместе со Стыниной по уголовному делу проходят её бывший заместитель Андрей Гудченко и индивидуальная предпринимательница Елена Камерзанова. По версии следствия, с 2006-го по 2014 годы они похитили деньги от продажи 52 муниципальных квартир.
Теперь им грозит наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Новость дополняется.