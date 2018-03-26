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В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью
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В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых участников организованной группы — пятерых мужчин и женщину в возрасте от 35 до 39 лет. Указанные граждане изобличены в том, что используя подложные документы, осуществили действия, направленные на регистрацию перехода прав собственности двух квартир, расположенных в домах на улицах Типанова и Свеаборгской, общей стоимостью не менее 13 миллионов рублей. Данные квартиры являлись выморочным имуществом, то есть должны были перейти в собственность государства после смерти владельцев.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех соучастников данного преступления, а также других эпизодов преступной деятельности задержанных.
По данному факту СУ УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК России.
В отношении одной и задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписка о невыезде.
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