В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области задержали шестерых участников организованной группы — пятерых мужчин и женщину в возрасте от 35 до 39 лет. Указанные граждане изобличены в том, что используя подложные документы, осуществили действия, направленные на регистрацию перехода прав собственности двух квартир, расположенных в домах на улицах Типанова и Свеаборгской, общей стоимостью не менее 13 миллионов рублей. Данные квартиры являлись выморочным имуществом, то есть должны были перейти в собственность государства после смерти владельцев.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех соучастников данного преступления, а также других эпизодов преступной деятельности задержанных.

По данному факту СУ УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК России.

В отношении одной и задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписка о невыезде.