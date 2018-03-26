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В самарском метро полицейские пытались поймать мужчину, который бегал по рельсам
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В самарском метро полицейские пытались поймать мужчину, который бегал по рельсам 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Днем, 25 марта, в самарском метрополитене произошел курьезный случай. Неизвестный мужчина спрыгнул на рельсы подземки на станции «Гагаринская» и помчался по путям в сторону «Московской», сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Сотрудникам метрополитена пришлось отключить электричество, дабы мужчину не ударило током. В связи с этим движение поездов на некоторое время было остановлено. К ситуации подключились сотрудники полиции, которые перехватили любителя пеших прогулок по шпалам в районе станции метро «Московская».
О том, что стало причиной такого неоднозначного поведения местного жителя — пока неизвестно. Задержанный был доставлен в ближайший отдел полиции.
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