В самарском метро полицейские пытались поймать мужчину, который бегал по рельсам

Днем, 25 марта, в самарском метрополитене произошел курьезный случай. Неизвестный мужчина спрыгнул на рельсы подземки на станции «Гагаринская» и помчался по путям в сторону «Московской», сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Сотрудникам метрополитена пришлось отключить электричество, дабы мужчину не ударило током. В связи с этим движение поездов на некоторое время было остановлено. К ситуации подключились сотрудники полиции, которые перехватили любителя пеших прогулок по шпалам в районе станции метро «Московская».

О том, что стало причиной такого неоднозначного поведения местного жителя — пока неизвестно. Задержанный был доставлен в ближайший отдел полиции.