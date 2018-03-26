Следователям придётся доказывать необходимость продления ареста

Для того, чтобы суд продлил подследственному арест, следователь должен будет предоставить суду обоснования.

В настоящее время следователи просто обращаются в суд с просьбой продлить арест. Поправки в Угловно — процессуальный кодекс внёс на рассмотрение Госдумы Верховный суд РФ . 26 марта их рассмотрит перед первым чтением Комитет палаты по госстроительству и законодательству.

По действующему законодательству посадить за решетку или под домашний арест подследственного гражданина может лишь суд. Делает он это по просьбе следственного органа и всего на пару месяцев. Если за этот период следствие не закончится, то надо опять продлевать и срок следствия, и срок ареста.

Зачастую получается, что за такими продлениями стоит не сложность дела, а обычные люди, которые месяцами не хотят работать по делу, а человек в это время сидит за решёткой. Если законопроект будет принят, то суды, прежде чем согласиться с ходатайством следователя, проверят, как следователь работал по этому делу.

Так, предлагается установить дополнительные требования к постановлению следователя или дознавателя о возбуждении ходатайства, которое необходимо для продления срока содержания под стражей. В инициативе сказано, что там должны быть изложены основания и мотивы продления ареста. Например, если будет указано, что необходимо произвести следственные или иные действия, придётся представить перечень этих мероприятий и пояснить, почему они не были совершены в установленные сроки во время нахождения обвиняемого под стражей.