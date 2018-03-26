В Самарской области полицейскими задержаны подозреваемые в серии краж из дачных домов

К сотрудникам полиции обратился мужчина, рассказавший о том, что в СНТ «Зеленая Даль-1» рядом с соседнем дачным участком припаркован незнакомый автомобиль, а двое неизвестных людей вытаскивают вещи из окна дачного дома.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчин и установили их личности. Ими оказались жители с. Выселки. Полицейские выяснили, что предполагаемые злоумышленники проникли в дачный дом через окно и намеревались тайно похитить имущество. Среди похищенного были электроинструменты и бытовая техника, а также чайный сервиз, постельный комплект, наборы газовых приборов, электрокамин и другое. Стоимость имущества превысила 70 тыс. рублей. Однако преступный умысел довести до конца им не удалось.

В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность одного из задержанных к еще нескольким кражам на территории Ставропольского района. По предварительным данным, 19-летний житель с. Выселки совершал кражи в одиночку, повреждая окна и двери частных домов и хозпостроек при помощи лома. За четыре месяца подозреваемый похитил имущество, среди которого были туристическая палатка, автомобильный прицеп, надувной матрас, акустическая гитара, вертолет и корабль с пультами управления, а также шкаф с зеркалом, похищенный из помещения уборной дачного дома. Общая сумма ущерба от действий злоумышленника составила почти 110 тыс. рублей. Часть похищенного была обнаружена стражами правопорядка по месту жительства знакомого подозреваемого и возвращена законным владельцам.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по факту четырех эпизодов краж и покушения на кражу. Также полицейские выяснили, что он причастен к умышленному повреждению чужого имущества — предположительно, в момент хищения в одном из домов задержанный пытался выкрутить смеситель воды и повредил одну из дверей. По данному факту также возбуждено уголовное дело.