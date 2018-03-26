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Вооруженный налетчик на западе Москвы ранил из травматики оператора АЗС и похитил выручку
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Вооруженный налетчик на западе Москвы ранил из травматики оператора АЗС и похитил выручку 

Агентство «Москва» 1 час назад
На западе столицы совершен разбойный налет на автозаправочную станцию, есть раненый. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
В ночь на 26 марта в полицию обратился гражданин 1969 г. рождения, работающий оператором АЗС, расположенной на 53 км внутренней стороны МКАД. Мужчина сообщил, что на заправку напали.
«Прибывшие сотрудники выяснили, что ночью неизвестный проник в помещение станции, выстрелил оператору в ногу из травматического оружия, затем связал его и открыто похитил деньги из кассы», — сказали в ведомстве, добавив, что сумма материального ущерба уточняется.
По данным МВД, потерпевший не нуждается в медицинской помощи. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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