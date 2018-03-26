Вооруженный налетчик на западе Москвы ранил из травматики оператора АЗС и похитил выручку

На западе столицы совершен разбойный налет на автозаправочную станцию, есть раненый. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

В ночь на 26 марта в полицию обратился гражданин 1969 г. рождения, работающий оператором АЗС, расположенной на 53 км внутренней стороны МКАД. Мужчина сообщил, что на заправку напали.

«Прибывшие сотрудники выяснили, что ночью неизвестный проник в помещение станции, выстрелил оператору в ногу из травматического оружия, затем связал его и открыто похитил деньги из кассы», — сказали в ведомстве, добавив, что сумма материального ущерба уточняется.

По данным МВД, потерпевший не нуждается в медицинской помощи. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.