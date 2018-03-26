Свердловская полиция направила в суд нашумевшее дело о вандализме в ледовом городке

Подразделением дознания ОВД Сысерти окончено расследование уголовного дела, возбужденного по статье 214 УК РФ в отношении двух местных жителей 2000 и 2002 годов рождения, которые в январе на территории ледового городка по улице Ленина устроили погром и повредили снежные фигуры деда Мороза, Снегурочки и символа 2018 года — собаки. Ущерб городскому центру досуга составил 97.000 рублей. Нашумевшее дело направлено для рассмотрения по существу в суд.

Противоправные действия приятели совершили ранним утром, в 04.00 в новогодние праздники. Придя на праздничную площадку, они нанесли более 20 ударов руками и ногами по ледяным фигурам, от чего те упали и разбились.

Сотрудники полиции проанализировали видео с камер наблюдения, опросили жителей близлежащих к месту ЧП домов на предмет установления возможных очевидцев и свидетелей, отработали трудных подростков, состоящих на профилактических учетах. В итоге, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили личности подозреваемых и доставили их в территориальный отдел полиции. Молодые люди сознались в содеянном, чистосердечно раскаялись, пояснили, что ледяные фигуры испортили из баловства.

Ранее фигуранты проблем с законом не имели. Старший из них проживает с бабушкой и дедом, второго воспитывает отец. На законных представителей молодых людей инспекторы ПДН составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации — «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей».

Сами «герои», если судом будет доказана их вина, могут отправиться в места лишения свободы на срок до трех лет.