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Свердловская полиция направила в суд нашумевшее дело о вандализме в ледовом городке
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Свердловская полиция направила в суд нашумевшее дело о вандализме в ледовом городке 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
Подразделением дознания ОВД Сысерти окончено расследование уголовного дела, возбужденного по статье 214 УК РФ в отношении двух местных жителей 2000 и 2002 годов рождения, которые в январе на территории ледового городка по улице Ленина устроили погром и повредили снежные фигуры деда Мороза, Снегурочки и символа 2018 года — собаки. Ущерб городскому центру досуга составил 97.000 рублей. Нашумевшее дело направлено для рассмотрения по существу в суд.
Противоправные действия приятели совершили ранним утром, в 04.00 в новогодние праздники. Придя на праздничную площадку, они нанесли более 20 ударов руками и ногами по ледяным фигурам, от чего те упали и разбились.
Сотрудники полиции проанализировали видео с камер наблюдения, опросили жителей близлежащих к месту ЧП домов на предмет установления возможных очевидцев и свидетелей, отработали трудных подростков, состоящих на профилактических учетах. В итоге, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили личности подозреваемых и доставили их в территориальный отдел полиции. Молодые люди сознались в содеянном, чистосердечно раскаялись, пояснили, что ледяные фигуры испортили из баловства.
Ранее фигуранты проблем с законом не имели. Старший из них проживает с бабушкой и дедом, второго воспитывает отец. На законных представителей молодых людей инспекторы ПДН составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации — «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей».
Сами «герои», если судом будет доказана их вина, могут отправиться в места лишения свободы на срок до трех лет.
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 Ещё 6 источников 
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